Silverio Piro nuovo comandante dei barracelli di Golfo Aranci.

Si è svolta ieri mattina la cerimonia di giuramento del nuovo comandante dei Barracelli di Golfo Aranci.

“Silverio Piro ha preso il posto di Luigi Padiglia e da ieri è il nuovo comandante di quel gruppo di uomini che con volontà e sacrificio si mette al servizio della comunità quando le istituzioni chiamano in caso di necessità – ha commentato il sindaco Mario Mulas -. Assieme alla nostra polizia locale rappresentano il presidio comunale in caso di emergenza o in tutti quei casi in cui è necessario contribuire con professionalità e disponibilità al servizio del paese”

“Ho ringraziato Padiglia per come ha gestito la Compagnia e ho fatto gli auguri al nuovo comandante Piro per un lungo cammino assieme ricco di soddisfazioni per tutti”, ha concluso il primo cittadino.