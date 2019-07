L’intervento della Guardia costiera.

La stagione turistico-diportistica è entrata nel vivo e statisticamente stanno aumentando gli eventi gestiti da parte della Guardia costiera di Golfo Aranci che ieri è intervenuta per soccorrere una donna.

Nel tardo pomeriggio di ieri, infatti, una donna ha perso l’equilibrio in barca e ha sbattuto violentemente la schiena. In un primo momento, le sue condizioni non apparivano delle migliori.

La barca è stata fatta ormeggiare in emergenza presso un pontile di Baia de Bahas. Fortunatamente la signora riusciva a muoversi autonomamente e a sbarcare per trasferirsi sull’ambulanza dove veniva presa in consegna dal personale sanitario e trasferita presso l’ospedale per accertamenti.

(Visited 308 times, 308 visits today)