L’aggiornamento sulla situazione coronavirus a Golfo Aranci.

Sono tre i nuovi casi di coronavirus a Golfo Aranci riscontrati a seguito di test rapidi effettuati volontariamente presso studi medici.

Le persone stanno tutte bene e sono attualmente ai loro rispettivi domicili. L’autorita sanitaria è stata informata ufficialmente dal sindaco Mario Mulas per l’adozione dei protocolli delle attività di loro competenza.

“Questo innalzamento del numero dei contagi nel nostro paese mi impone l’adozione di una ulteriore restrizione alle attività didattiche in paese. Per questo motivo, quale precauzione verso i nostri ragazzi, sto provvedendo a firmare l’ordinanza con cui dispongo la chiusura della nostra scuola dell’infanzia e della scuola media fino a questo fine settimana. Durante il weekend rivaluteremo la situazione assieme all’autorità sanitaria e decideremo le misure per la prossima settimana”, ha commentato il primo cittadino.

(Visited 125 times, 125 visits today)