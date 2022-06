La denuncia ai carabinieri del sindaco di Golfo Aranci.

Il sindaco di Golfo Aranci, Mario Mulas, ha presentato una denuncia ai carabinieri affinché la magistratura individui le cause che hanno portato alla emissione di nuove ordinanze con divieto di balneazione.

“Arpas ci ha comunicato che in due punti di prelievo è stato riscontrato un fuori norma e quindi ho dovuto emettere due ordinanze. Stavolta però alle ordinanze è seguita la denuncia perché in questa vicenda il Comune di Golfo Aranci è parte lesa – ha affermato il primo cittadino -. Investiamo importanti risorse pubbliche per promuovere la nostra località e non possiamo tollerare che le negligenze o i comportamenti incivili di alcuni mettano a rischio il nostro mare”.

Il lavoro dei carabinieri e della magistratura accerterà se la colpa è del gestore del servizio, di qualche villaggio, condominio o di qualche privato che dovrebbe verificare il proprio scarico abusivo. E una volta scoperti i colpevoli, il Comune chiederà di pagare il conto di questo ennesimo danno. Nel frattempo il sindaco spera di ricevere presto nuove analisi per revocare le ordinanze.