La ripartenza degli eventi a Golfo Aranci, tra novità e grandi ritorni

Il ricco calendario degli appuntamenti di Golfo Aranci.

Sono già partiti con gran successo gli eventi estivi di Golfo Aranci, dopo due anni di assenza a causa dell’emergenza sanitaria. Più di 50 gli appuntamenti in piazza e sul bellissimo lungomare del comune gallurese, tra novità e grandi ritorni.

I primi eventi hanno già accolto numerosi visitatori, grandi e piccini, residenti e turisti, che hanno affollato la piazza come accadeva un tempo. L’ultimo evento del weekend è stato la Fiesta Latina, che per la prima volta è arrivato nel paese, portando musica e tantissimi sapori “esotici”.

Per tornare a far vivere la piazza, l’amministrazione ha investito 500mila euro con fondi comunali. “Dopo due anni difficili e sofferenti – dichiara l’assessore al Turismo del Comune di Golfo Aranci, Luigi Romano – la voglia di ripartire è tanta, così come quella di riportare gli eventi in piazza. Quest’anno abbiamo voluto ripartire con delle novità, ma anche dando molto spazio ad appuntamenti che riguardano la nostra cultura. Una novità sono le mostre artistiche nella Dolce Vita del lungomare, come quella dedicata ai Giganti di Mont’e Prama, così come i concerti folkloristici. Nel calendario c’è anche una grande artista, come Loredana Bertè che terrà un concerto gratuito il 7 agosto prossimo. Abbiamo puntato su di lei per seguire il filone cominciato dalla scelta Gianna Nannini e quella di portare artisti rock in piazza. Abbiamo pensato che lei accontenta sia il pubblico più adulto che quello più giovane”.

L’estate golfarancina sarà anche quella dei grandi ritorni. Torneranno i fuochi d’artificio, che si svolgeranno sul lungomare il 5 agosto prossimo. “Ci sarà anche la storica sagra del pesce del 14 agosto – annuncia Romano -, la più antica della Sardegna. Gli eventi dureranno fino a settembre, abbiamo voluto riempire più giorni possibili per animare questa stagione estiva”.