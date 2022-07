Il riconoscimento per l’enologo Andrea Pala.

Il Wine Experience di Oschiri, il più importante evento dedicato al vino in Sardegna, capace di attrarre ogni anno migliaia di visitatori, ha istituito un premio dedicato a chi in Italia ha meglio incarnato i valori del pioniere altoatesino Franz Haas, un premio creato per ricordare una personalità unica. Ad attribuirselo è stato Andrea Pala, di Luras, eletto miglior giovane enologo in Italia e da anni consulente di importanti aziende viticole, sparse in varie regione dello stivale.

Il 2022 è stato un anno importante per Andrea Pala grazie ai numerosi premi che i suoi vini hanno ottenuto nei più importanti concorsi nazionali ed internazionali. Un anno caratterizzato sempre di più dallo studio, dalla ricerca e dalla sperimentazione. Come dimostra il progetto realizzato nell’isola di Culuccia, davanti all’arcipelago della Maddalena, nel nord Sardegna, dove è stato recentemente imbottigliato un vermentino le cui uve, dopo essere state chiuse in nasse per ostriche, sono state immerse per un breve periodo in mare.

Ricerca e sperimentazione, dunque, con l’obiettivo di creare vini di grande qualità capaci di imporsi sul mercato internazionale grazie alle più svariate tecniche di cantina e alla ricerca di nuove strade. L’enologo sardo Andrea Pala, ha decretato Wine Experience, è la personalità che più di tutte ha interpretato lo spirito del grande Franz Haas.