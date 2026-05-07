Il Comune di Golfo Aranci sigla il gemellaggio con la Florida

Ufficiale il gemellaggio tra Golfo Aranci e Florida.

Nella giornata di ieri, 6 maggio, il Comune di Golfo Aranci ha ufficializzato un importante gemellaggio internazionale, sancito dalla presenza del Console Italiano della Florida, Michele Mirò. Non un semplice protocollo d’intesa, ma un ponte culturale e sociale che unisce le sponde della Sardegna a quelle della Florida.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione guidata dal Sindaco Giuseppe Fasolino, punta a superare la dimensione puramente formale per trasformarsi in un laboratorio di relazioni autentiche e durature.

In un contesto geopolitico globale caratterizzato da profonde incertezze e crisi internazionali, la scelta di Golfo Aranci assume un valore simbolico e politico di rilievo. Secondo la visione espressa dal Sindaco Fasolino, sono proprio le piccole comunità a dover dare l’esempio, promuovendo iniziative che partano “dal basso” per costruire una rete di solidarietà e cooperazione.

I valori del dialogo e dell’accoglienza, tipici della comunità golfarancina, diventano così lo strumento per generare connessioni reali, capaci di andare oltre i confini geografici.

Il cuore pulsante di questo accordo risiede nella volontà di investire sul futuro. L’obiettivo dichiarato del gemellaggio è stimolare una maggiore consapevolezza nelle nuove generazioni. È sui giovani, infatti, che l’amministrazione ripone la speranza per la costruzione di un domani migliore, fondato sulla conoscenza reciproca tra culture diverse e sulla capacità di fare rete.

“Credo profondamente che iniziative come questa rappresentino un punto di partenza concreto per costruire relazioni autentiche e durature, partendo dal basso”. ha sottolineato Fasolino a margine dell’evento.

L’accordo con la realtà della Florida apre nuovi scenari per Golfo Aranci, non solo sotto il profilo culturale, ma anche per possibili ricadute in ambito turistico ed economico. La presenza del Console Mirò testimonia l’importanza istituzionale di un legame che mira a valorizzare le eccellenze del territorio sardo nel mercato americano, creando al contempo occasioni di scambio per i cittadini e le imprese locali.

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