L’estate 2026 in Sardegna è pronta ad accendersi con uno degli appuntamenti più attesi della stagione: il ritorno del GAMF – Golfo Aranci Music Festival, la manifestazione che negli ultimi anni ha trasformato Golfo Aranci in uno dei principali punti di riferimento dell’intrattenimento estivo e della musica dal vivo in Sardegna.

L’edizione 2026 nasce dalla collaborazione tra Cogito Communication Srl, guidata da Nello Simioli, e R&G Music, diretta da Renato Piccinnu. Per tre giorni consecutivi, Piazza Cossiga diventerà il cuore pulsante della musica, dell’intrattenimento e della promozione del territorio, offrendo gratuitamente a residenti e turisti spettacoli di altissimo livello.

Ad inaugurare il GAMF, giovedì 26 giugno, saranno i protagonisti del pop italiano contemporaneo, i The Kolors. Il gruppo guidato da Stash Fiordispino porterà a Golfo Aranci uno show travolgente, costruito sui grandi successi che negli ultimi anni hanno conquistato classifiche, radio e piattaforme digitali.

Sarà una serata all’insegna dell’energia e del coinvolgimento, con una produzione scenica di forte impatto e una scaletta capace di far cantare e ballare un pubblico di tutte le età. Un appuntamento destinato ad aprire il festival nel migliore dei modi, tra ritmo, emozioni e la straordinaria capacità della band di trasformare ogni concerto in una grande festa collettiva.

Venerdì 27 giugno sarà la volta di una delle band più amate della musica italiana: i Negramaro. Il gruppo salentino, guidato da Giuliano Sangiorgi, salirà sul palco di Piazza Cossiga per un concerto che si preannuncia tra i momenti più emozionanti dell’intera estate sarda.

Da oltre vent’anni i Negramaro rappresentano una delle realtà musicali più importanti del panorama nazionale, capaci di fondere rock, pop e poesia in uno stile unico e riconoscibile. I grandi classici del loro repertorio, insieme alle produzioni più recenti, accompagneranno il pubblico in una serata intensa e coinvolgente, dove la musica diventerà emozione condivisa.

Domenica 28 giugno il festival saluterà il pubblico con una notte interamente dedicata alla dance e all’energia della musica elettronica. Sul palco saliranno due autentiche icone del clubbing italiano: Mario Fargetta e Giorgio Prezioso.

Piazza Cossiga si trasformerà in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto, dove hit storiche, nuove produzioni e sonorità coinvolgenti accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale capace di unire generazioni diverse. Sarà una chiusura spettacolare, pensata per celebrare l’inizio dell’estate con uno show ad alto impatto emotivo e scenografico.

«Siamo orgogliosi di presentare un’edizione che porta sul palco artisti straordinari e che conferma il percorso di crescita del festival – dichiara Nello Simioli –. Il nostro obiettivo è offrire al pubblico eventi di altissimo livello e contribuire alla valorizzazione turistica di Golfo Aranci attraverso la musica e lo spettacolo».

Sulla stessa linea Renato Piccinnu: «La collaborazione tra R&G Music e Cogito Communication nasce dalla volontà di costruire qualcosa di importante per il territorio. Il cartellone 2026 rappresenta perfettamente questa visione: qualità artistica, accessibilità e capacità di attrarre migliaia di persone da tutta la Sardegna e da ogni parte d’Italia».

Il GAMF si conferma oggi uno dei progetti di spettacolo più importanti della Sardegna, capace di generare valore turistico, culturale ed economico per il territorio. Un percorso di crescita sostenuto negli anni dalla visione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Fasolino, che ha creduto fortemente nella realizzazione di un format capace di ospitare artisti di primo piano e promuovere l’immagine di Golfo Aranci come destinazione moderna, dinamica e sempre più orientata ai grandi eventi.

La collaborazione tra Cogito Communication e R&G Music rappresenta oggi un ulteriore passo in avanti: esperienza organizzativa, competenze artistiche e una visione condivisa si uniscono per offrire tre serate gratuite all’insegna della grande musica, confermando Golfo Aranci tra le località di maggior successo dell’intrattenimento estivo italiano

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