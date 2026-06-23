Meteo Olbia 24 giugno, afa e notti tropicali in Gallura

Le previsioni meteo per il 24 giugno a Olbia e Gallura

Secondo le previsioni meteo per il 24 giugno a Olbia e in Gallura è attesa una giornata molto calda con sole prevalente e temperature elevate sia lungo la costa sia nelle aree interne. Il meteo a Olbia sarà caratterizzato da cielo sereno per gran parte della giornata e da condizioni stabili che continueranno a favorire il turismo e le attività all’aperto.

Le alte temperature

Le temperature massime potranno raggiungere i 34-36 gradi nelle zone interne della Gallura, mentre lungo il litorale il caldo sarà leggermente attenuato dalla brezza marina. A rendere particolarmente evidente questa fase estiva saranno però soprattutto le temperature notturne, che continueranno a mantenersi sopra i 20-22 gradi. Il meteo a Olbia conferma quindi la presenza delle cosiddette notti tropicali, con un caldo che persisterà anche dopo il tramonto.

La Gallura continua a vivere una fase di forte afflusso turistico e le condizioni meteorologiche favoriscono la permanenza nelle località costiere e nei principali centri del territorio. Le ore serali resteranno tra le più piacevoli della giornata, anche se il caldo accumulato durante il pomeriggio si farà sentire fino a tarda sera. Per molti visitatori sarà l’occasione per godersi passeggiate, eventi e locali all’aperto in un contesto ormai pienamente estivo.

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