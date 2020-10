Gli interventi per le scuole di Golfo Aranci.

Gli infissi della scuola primaria di Golfo Aranci erano pericolanti e obsoleti. Il Comune ha investito per dare alla scuola nuove porte. I precedenti serramenti erano pericolosi e vecchi e sono stati sostituiti da altri più ergonomici, che garantiscono più sicurezza nel sistema delle aperture.

Questo investimento è uno di una serie di interventi che interesseranno l’edilizia scolastica del Comune della Gallura. “Come abbiamo sempre sostenuto – ha detto il sindaco di Golfo Aranci Mario Mulas –, prima di ogni altro investimento è per noi prioritaria la messa in sicurezza degli edifici scolastici, luogo in cui i nostri ragazzi passano le loro giornate di studio. Se sarà necessario spenderemo ancora nell’edilizia scolastica e per la scuola perché per noi la formazione ed il benessere dei nostri ragazzi viene prima di tutto”.

Per questi interventi, che prevedevano anche la sostituzione della porta tagliafuoco, il Comune di Golfo Aranci ha investito centomila euro, attinti dal bilancio comunale.

