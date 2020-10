La comunicazione del sindaco.

Ancora contagi nelle scuole della Gallura. A Budoni un alunno della sezione E della scuola materna è risultato positivo al coronavirus. A comunicarlo il sindaco Giuseppe Porcheddu dopo essere stati informato per vie brevi dall’Ats Sardegna.

Sono subito stati attivati tutti i protocolli del caso. Sospese tutte le attività in presenza per alunni e docenti della classe sezione E della scuola dell’Infanzia del Plesso Scolastico di Budoni a far data dal oggi 29 ottobre e fino a nuove disposizioni.

