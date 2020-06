Home Restaurant La Terrazza su Figarolo.

Un nuovo home restaurant a Golfo Aranci: i ristoranti in casa sono decisamente non comuni per il territorio sardo, ma sono già molto diffusi nel resto d’Italia. Tiziana Biscu e Fabio Alescio hanno deciso di aprire le porte di casa loro e di preparare piatti della tradizione sarda, romana e Mediterranea.

Organizzatori di eventi di giorno, ristoratori di sera: il ristorante in casa è una formula che rende possibile la realizzazione di un’idea che c’è sempre stata ma che ha preso vita e ancora più forza durante la quarantena.

“Più che lavoro è una passione, per noi è stata un’evoluzione naturale di quello che già facevamo. Ci è sempre piaciuto invitare gli amici a cena e condividere con loro una delle nostre più grandi fortune: vivere in un paese meraviglioso, in una casa con una vista da sogno“, raccontano.

“Il territorio sardo ha delle materie prime strepitose e noi lavoriamo con quello che troviamo. Non abbiamo un banco frigo, tutti gli ingredienti per la cena vengono comprati in giornata”, dicono. Questo è possibile perché il numero dei coperti è limitato ad un massimo di 10 persone e si lavora solo su prenotazione.

“È la formula più naturale per noi. Sei a cena fuori ma è come se tu fossi da amici. La cucina è condivisione: preparare per gli altri, renderli felici ma anche scambiare ricette”, concludono. Per gli appassionati di cucina, nel prossimo futuro verranno organizzate delle giornate di show cooking. Per info e prenotazioni basta consultare la pagina Facebook La Terrazza su Figarolo.

(Visited 168 times, 170 visits today)