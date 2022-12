A Golfo Aranci la youtuber più amata dai bambini: arriva Lucilla

Lucilla sarà a Golfo Aranci.

Golfo Aranci spalanca le porte ai bambini con una giornata interamente dedicata ai più piccoli. Il prossimo 8 dicembre piazza Cossiga dalle ore 15, sarà allestita per ospitare il nuovo format “ Cartoonland “ Show con musica, mascotte, principesse, fiabe e la super ospite Lucilla, che da anni intrattiene e diverte i più piccoli.

Chi è la youtuber che si esibirà a Golfo Aranci.

La R&G Music di Renato e Gianni Piccinnu ha ideato e realizzato un nuovo format dedicato ai bambini “ CartoonLand “per aprire ufficialmente il periodo natalizio. La vera star della giornata a Golfo Aranci sarà Lucilla. Il suo canale Youtube è il più amato dai bambini, è allegra, colorata e divertente. Oggi ha un seguito di quasi 18.000 followers su Facebook. Su YouTube i suoi video e le sue canzoni hanno un successo eccezionale: oltre 100 milioni di visualizzazioni in poco più di due anni! Amata dai più piccoli e apprezzata dai genitori. A bordo della sua astronave ogni tanto arriva sulla terra per far divertire, ballare e cantare proprio tutti.

Adora la musica e i bambini; fa ballare i più piccoli e durante la pandemia è stata amata e ricercata anche dai genitori. Riceve tantissime lettere da bambini di ogni età. Una laurea in Scienze dell’Educazione grazie alla quale riunisce le grandi passioni che da sempre la accompagnano: il canto, la danza e l’amore per i bambini.

Lucilla, col supporto della fantasia dei più piccoli, incarna uno dei personaggi oggi più amati e seguiti dal pubblico infantile. Da vera e autentica reginetta della Alman Kids ( la nota etichetta discografica), è solita cantare e recitare : “Sono Lucilla e vengo dal Sole per far divertire tutti i bambini.

“Il Natale è per noi magia ed è anche un momento che riunisce la nostra comunità, oltre alle politiche turistiche stiamo portando avanti insieme all’Assessore Valeria Corso anche iniziative che coinvolgano le scuole e gli anziani”, dice il sindaco Mario Mulas.

Fin dalle ore 15 del prossimo 8 dicembre, in piazza Cossiga, nel cuore di Golfo Aranci, saranno tante le occasioni di divertimento per i più piccoli: CartoonLand è un grande parco capace di offrire gratuitamente spettacoli e giochi. CartoonLand propone gonfiabili, trenta mascotte Disney, le principesse Disney, gli elfi, il truccabimbi e l’apertura dell’atteso Ufficio di Babbo Natale. Le fiabe lette dall’Albero parlante , e ancora Masha e Orso. Una mega parata delle star Disney e tanta musica per ballare.

Alle ore 17,45 grande concerto di Lucilla e, in chiusura di serata ,Meet / Greet e la musica DJ Carton. “Portare una star dei Social, che ha oltre 2milioni di visualizzazioni al giorno, è sicuramente una scelta coraggiosa ed è sicuramente una novità unica per la Sardegna, ma dalle prime interlocuzioni e dai sopralluoghi è emerso come Piazza Cossiga sia un teatro naturale capace di accogliere le famiglie e i bambini”, commenta entusiasta l’assessore al Turismo, Luigi Romano

