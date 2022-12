Dopo 41 anni lo storico dipendente del Comune di Telti va in pensione

Tommaso Panzitta va in pensione.

Dopo 41 anni di diligente lavoro al Comune di Telti, Tommaso Panzitta va in pensione. “Se ne va un pezzo di storia”, così lo saluta con commozione il sindaco Vittorio Pinducciu, che ha festeggiato con lui l’addio al lavoro e l’inizio del suo meritato riposo.

Tommaso è davvero un pezzo storico del Comune del piccolo paese della Gallura. Entrò in servizio il primo marzo del lontano 1981 diventando anche un punto di riferimento per i cittadini. Una vera e propria istituzione.”Ci mancherà tantissimo perché è una persona seria, puntuale e precisa, sempre disponibile alla collaborazione sia con gli amministratori che con i colleghi – dice il sindaco Vittorio Pinducciu – a lui va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto finora con grande passione e professionalità a nome mio e di tutta l’amministrazione comunale di Telti, i migliori auguri di un felice pensionamento”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui