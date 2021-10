Attivato il servizio bus per gli studenti da Olbia a Golfo Aranci

Il servizio bus Olbia-Golfo Aranci per gli studenti.

Dopo le molte segnalazione da parte di molti ragazzi che, usciti da scuola a Olbia, a causa degli orari non riuscivano a prendere il treno di ritorno per Golfo Aranci, parte oggi il servizio autobus.

Da oggi sarà operativo un collegamento bus da Olbia a Golfo Aranci, in partenza alle ore 14 e 10.Il bus entrerà nei sistemi di vendita di Trenitalia dalla prossima settimana ma i non abbonati possono comunque acquistare nel frattempo un biglietto per il treno immediatamente precedente, che sarà quindi valido anche sul bus delle 14:10.

“I collegamenti ferroviari delle ore precedenti non subiranno modifiche – chiarisce il sindaco Mario Mulas – .Ulteriori miglioramenti degli orari verranno apportati nei prossimi giorni, eventualmente. Ringrazio la Direzione regionale di Trenitalia per la disponibilità dimostrata”.