Formazione e sviluppo al centro dell’incontro di Agci Gallura Nuoro

Le nuove iniziative di Agci Gallura Nuoro.

Agci Gallura Nuoro, in collaborazione con Foncoop, General Fond e Agc Formazione ha organizzato il primo evento della ripresa della stagione sociale, nell’ambito delle nuove iniziative di promozione e sviluppo della cooperazione.

Il presidente Michele Fiori e il direttore, Filippo Sanna, insieme al direttivo interprovinciale, hanno ritenuto da subito indispensabile porre l’accento sugli aspetti legati alla Formazione e all’aggiornamento della dirigenza e dei soci e socie delle cooperative associate, per questo, nel pomeriggio di venerdì 1 ottobre, il Territoriale AGCI ha proposto un seminario “in presenza” – secondo le norme sanitarie vigenti – che ha visto una attenta e qualificata platea (dirigenti provenienti da Berchidda, Cagliari, Calangianus, Nuoro, Olbia, Orosei, Palau) seguire i vari interventi dei relatori in scaletta.

All’hotel Jazz si sono avvicendati al microfono: il Presidente Agci Gallura Nuoro, Michele Fiori nella sua duplice veste di padrone di casa e di membro del board di General Fond SpA (la finanziaria nazionale di Agci), riassumendo ai presenti gli attuali strumenti finanziari a disposizione delle associate. Giuseppe Gizzi, Presidente nazionale Foncoop , ha illustrato i benefici dell’adesione (gratuita) al Fondo interprofessionale (partecipato da Agci, Confcooperative, Legacoop, Cgil, Cisl e Uil), soffermandosi sulle opportunità degli Avvisi (la modalità attraverso cui vengono messi a bando i finanziamenti per i progetti della Formazione e aggiornamento professionale) 47 e 48, con anticipazioni sull’Avviso 49 in corso di pubblicazione. Per Agc Formazione (Agenzia formativa regionale) è intervenuto il direttore, Daniele Mascia, evidenziando l’importanza di una costante raccolta e analisi del fabbisogno formativo delle imprese, cooperative e non. Sergio Cardia, Presidente Agci Sardegna e vicepresidente vicario nazionale Agci ha svolto alcune considerazioni politiche in ordine alle problematiche del settore culturale, archeologico e dei beni ambientali, rafforzando nei presenti l’importanza di insistere nelle azioni sinergiche fra i vari livelli e strumenti del movimento cooperativo.

Il Progetto “Promozione e sviluppo Cooperazione” di General Fond, e la cornice ideale all’interno della quale si sta delineando l’azione della Agci, per dare un contributo reale in questo tempo di ripresa, è stato presentato da Filippo Sanna, direttore del Territoriale Gallura Nuoro. La fase delle domande e degli approfondimenti si è svolta durante un momento conviviale, sotto forma di apericena, in un clima di dialogo aperto fra tutti i protagonisti dell’evento: relatori e dirigenti cooperativi.