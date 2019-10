I progetti per la Golfo Aranci del futuro.

In poco più di tre mesi dal suo insediamento sono tanti i semi piantati dall’amministrazione guidata da Mario Mulas per la Golfo Aranci che verrà. È, infatti, ferma l’intenzione del successore di Giuseppe Fasolino di modificare radicalmente il paese da lui amministrato.

“Negli ultimi 10 anni ci siamo concentrati nel trasformare quello che è notoriamente un paese di passaggio in una meta turistica – spiega Mulas -. Adesso l’obiettivo è dare dignità a quei quartieri che in questi 10 anni la trasformazione la hanno osservata solo da lontano”.

Ed è così che si sta procedendo a quantificare le risorse necessarie per procedere alla riqualificazione di tutti i quartieri. A breve, per il primo di questi si avvierà l’iter per la progettazione e l’affidamento dei lavori.

Sempre per quanto riguarda i quartieri, invece, è già una realtà la posa dell’illuminazione a Cala Spada e la bitumazione di tutte le sue strade. Lavori che partiranno entro poche settimane. È stato, inoltre, approvato il piano particolareggiato del Quartiere Cinese, uno dei centri matrice da cui è sorta Golfo Aranci e che, come tale, si intende valorizzare. Nel progetto è prevista la creazione di una serie di parcheggi e una colorazione delle facciate delle abitazioni che caratterizzi il quartiere e lo renda appetibile anche turisticamente.

(Visited 115 times, 115 visits today)