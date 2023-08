La rapina in hotel a Golfo Aranci.

Nell’Hotel Baia Aranzos, a Golfo Aranci, è avvenuta una rapina da individui incappucciati e armati. Entrati nell’albergo intorno alle 3 del mattino, si sono diretti verso la reception dove si trovava un addetto. In breve tempo, hanno sottratto una somma considerevole, diverse migliaia di euro, prima di fuggire.

I carabinieri del reparto territoriale di Olbia sono già in possesso di diverse informazioni e stanno cercando di identificare i colpevoli, anche se non ci sono conferme in merito. L’hotel, stando a quanto riporta il quotidiano La Nuova Sardegna, è dotato di un avanzato sistema di videosorveglianza, e di notte i cancelli sono chiusi con un receptionist sempre presente.

I filmati delle telecamere di videosorveglianza sono stati esaminati e sembrano contenere elementi importanti per l’inchiesta. Nonostante ciò, nessun cliente si è accorto dell’accaduto. Potrebbero esserci fermi di sospetti, ma nulla è ancora ufficiale in tal senso.

