Karla B. in arte Carla Masala è una cantante emergente di Golfo Aranci, che durante un periodo difficile per gli artisti dello spettacolo ha pubblicato Convincimi.

“Convincimi nasce quando avevo 14 anni – ha detto l’artista, che oggi ha 34 anni –, in quel periodo ho avuto una grande delusione d’amore e ho dovuto interrompere la storia a causa del fatto che faceva uso di droga”. Un testo forte quello della giovane cantante gallurese, che si accompagna al talento di una voce pulita.

Il suo percorso comincia molto giovane, quando la madre di Carla esaudì il suo desiderio di regalarle della strumentazione musicale. Così Carla cominciò a scrivere altre canzoni, che presto usciranno. “Purtroppo non è un momento giusto per gli artisti – prosegue la cantante -, la pandemia ha penalizzato anche i cantanti perché non possono esibirsi nei locali, dove poi derivano la maggior parte delle entrate. Intanto sto collaborando con l’etichetta di Milano Las Music Recording per l’uscita di singoli come interprete”.

Il suo percorso, infatti, comincia nei locali già a 14 anni dove si esibisce prima a Golfo Aranci, poi a Porto Cervo e perfino a Londra, dove lavora per 5 anni per approfondire la lingua inglese. Il suo talento è qualcosa di naturale. “Mi sono esibita spesso con mio nonno Paolo Bellu – racconta –, grazie a lui ho ereditato la musica e cantato in alcuni eventi. Spero un giorno di poter omaggiare la sua memoria con una raccolta delle sue canzoni in gallurese”. Intanto il suo singolo ha raccolto un buon successo ed è stato pubblicato su Youtube e altre piattaforme musicali.

https://www.youtube.com/channel/UCMu1JgMel8ws7_IZDnqIQ_A

