Il negozio Ambrosio a Olbia.

I negozi di abbigliamento Ambrosio aprono nello storico palazzo De Martis all’inizio di Corso Umberto. La data di apertura è sempre più vicina e prevede l’inaugurazione di due punti vendita. Per la prima volta il palazzo affianco al Municipio ospiterà così dei negozi di abbigliamento. Un tempo era presente, infatti, la filiale della Banca di Sassari.

L’inaugurazione in Corso Umberto.

“Abbiamo riorganizzato gli spazi dei nostri punti vendita Ambrosio Boutique e Welcome Into Urban per permettere ai nostri clienti di avere un luogo unico dove trovare tutto il mondo della moda Ambrosio – hanno spiegato –. Casa De Martis è un luogo intriso di storia che siamo felici di unire a quella della nostra famiglia, che da quattro generazioni lavora nel mondo della moda e dellʼabbigliamento. Tutti i lavori sono stati portati avanti da incredibili artigiani e operatori sardi, e di questo siamo molto felici e orgogliosi”.

La data dell’inaugurazione sarà annunciata presto. Infatti, le insegne e gli allestimenti interni dei locali ubicati nell’elegante palazzo liberty sono già quasi completi.

