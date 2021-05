L’incidente sulla statale 389 verso Alà dei Sardi.

È stato sbalzato dalla moto, finendo oltre il guard rail. Brutto incidente, questa mattina, verso le 10,30, sulla statale 389, fuori Alà dei Sardi. Il giovane, D. C., 26 anni di Olbia, era in giro in moto con un gruppo di amici, quando ha perso il controllo della sua due ruote.

Nell’incidente, è stato sbalzato ed è finito oltre il guard rail, che delimita la statale. Sul posto è arrivato l’elisoccorso del 118, che l’ha trasportato all’ospedale di Olbia. Ha riportato alcune fratture, ma fortunatamente non è grave.

(Visited 1.494 times, 1.494 visits today)