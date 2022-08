Tiragraffi gatto: quali sono i modelli da preferire

Il tiragraffi gatto è uno strumento essenziale per diversi motivi. Proprio per questo, è necessario prestare la massima attenzione quando si effettua la scelta. Ci sono una serie di fattori di cui tener conto e da valutare prima dell’acquisto. Il tiragraffi è la soluzione migliore per far affilare e smussare le unghie al gatto: ricordiamo che è sconsigliabile tagliare con le forbicine, perché si rischia di fare del male all’animale, visto che ci sono delle terminazioni nervose che terminano proprio negli artigli. Ma vediamo nel dettaglio.

Tiragraffi gatto: che cos’è?

Per propria natura, il gatto adora graffiare. Per lui, l’atto del graffiare non è soltanto legato al gioco, ma è anche un’azione che può permettergli di scaricare lo stress e rilassarsi. Ecco perché è fondamentale evitare che l’animale perda questa abitudine. D’altra parte, non è neanche l’ideale accettare che il micio possa farsi le unghie un po’ dappertutto: ricordate che è capace di rovinare letti e divani in poco tempo!

Il tiragraffi gatto svolge proprio per questo un ruolo fondamentale. Permette di far scaricare le proprie energie e lo stress al micio ed evitare che possa fare danni per casa. Molti gatti diventano col tempo pigri e tendono ad evitare attività particolari come questa. È essenziale che non perdano l’abitudine di graffiare e farsi le unghie e uno strumento come il tiragraffi in legno naturale può essere utilissimo.

Fattori di scelta

Ma quali sono i fattori di cui tener conto per scegliere il miglior tiragraffi in commercio? In primo luogo è fondamentale osservare il comportamento del proprio gatto e in base a questo regolarsi. Per esempio, ci sono dei mici che sono molto pigri o altri che sono particolarmente attivi.

A prescindere da ciò, i criteri di cui tener conto sono:

· Il prezzo – capire prima di tutto quanto spendere per quest’oggetto;

· Carattere e stazza animale – Quanto è grande il gatto e come è solito comportarsi;

· Età e razza – Questi due fattori possono essere sottovalutati, ma sono molto importanti;

· Numero di gatti presenti in casa – Ricordiamo che un solo tiragraffi potrebbe essere insufficiente;

· Spazio a disposizione – Sebbene esistano alcuni modelli molto piccoli, consideriamo sempre quanto spazio abbiamo a disposizione in casa.

Come spingere il gatto all’utilizzo di un tiragraffi

Può capitare che il micio ignori il tiragraffi gatto per un determinato motivo. Come si può fare per spingerlo ad utilizzare quest’oggetto? Considerate che il gatto è molto intelligente: potrebbe persino arrivare a capire che avete acquistato questo strumento semplicemente per evitare che possa farsi le unghie su letti o divani.

Quale stratagemma utilizzare, quindi, per spingere il micio ad utilizzarlo? Si potrebbe introdurre nell’ambiente un altro oggetto che ricorda una sorta di preda. Pensiamo ad esempio ad un giocattolo a forma di animaletto o un peluche. In questa maniera, il gatto sarà attirato da questo. Pian piano si può poi posizionare l’oggetto o gli oggetti proprio nei pressi del tiragraffi e a questo punto il gatto, anche involontariamente, potrebbe finire con le unghie su di esso e la sua attenzione potrebbe essere richiamata.

Basterà veramente poco, poi, per far sì che il micino si renda conto di quanto può essere divertente e affascinante utilizzare un tiragraffi e dimenticherà poi altri oggetti come mobili, divani e letti.

Quali modelli presenti in commercio?

Ci sono molti modelli presenti in commercio, alcuni di essi totalmente differenti dagli altri. Le distinzioni essenziali, però, riguardano sicuramente le dimensioni.

I tiragraffi piccoli sono particolarmente comodi per trasportarli in giro e perché occupano davvero poco spazio. Sono però oggetti adatti principalmente a micini piccoli e a gatti anziani che non saltano molto.

Quelli di grandi dimensioni, invece, sono fatti proprio per i gatti adulti, nel pieno della loro forma. Spesso possono essere posti su delle piattaforme, su dei pali o in altro tipo di strutture. Si possono trovare in commercio delle mini palestre che consentono persino di accogliere più gatti insieme.

Altri tiragraffi gatto sono alti e consentono al micio di allenarsi anche nei salti. Alcuni possono arrivare persino ad un paio di metri d’altezza. Sono modelli adatti ad ambienti piccoli e per i felini più agili. Infine, si può effettuare la scelta in base ai materiali, più o meno morbidi.