I contenitori per raccolta differenziata per la casa: come unire utilità ed estetica

Le idee per la raccolta differenziata in casa.

La raccolta differenziata è fondamentale per la salvaguardia del pianeta. Tutti noi dovremmo effettuarla all’interno delle nostre abitazioni: in questo modo diamo un importante contributo alla tutela della Terra, e al tempo stesso abbiamo l’opportunità di valorizzare la nostra dimora con oggetti belli e funzionali.

Sì, perché esistono contenitori per raccolta differenziata per la casa caratterizzati da un design elegante e da un elevato potenziale decorativo! Questi complementi, oltre a essere pratici e comodi, sono contraddistinti da forme pulite ed essenziali, in grado di donare un tocco di stile alla stanza in cui vengono collocati.

Dai un’occhiata alla gamma di prodotti proposti da SmartArredo, l’e-commerce che fornisce articoli salvaspazio per una gestione intelligente dell’ambiente domestico. Recipienti dalle linee pure e geometriche, coerenti con i dettami dell’arredamento contemporaneo. Quasi tutti i modelli sono dotati di ante e di secchi a scomparsa; alcuni sono più bassi e larghi, altri progettati per uno sfruttamento dei centimetri in verticale.

Elementi che, all’apparenza, non sembrano certo contenitori per l’immondizia, bensì mobili moderni da soggiorno, cucina, ingresso ecc. Puoi posizionarli dove vuoi, sia all’interno sia all’esterno – magari in giardino, sul balcone, sul terrazzo. Quali sono i materiali migliori? Consulta la nostra rassegna per scoprirlo.

I mobiletti-pattumiera in legno

Partiamo da quello che è un vero e proprio evergreen per l’interior design, capace di accentuare la raffinatezza di qualunque locale: il legno. Questa soluzione è eccellente se ti piacciono i complementi dal gusto vintage, che siano tavoli, sedie, armadi, comodini o, appunto, contenitori per la raccolta differenziata.

In questa categoria ci teniamo a presentarti Curtis Ciliegio, il cui nome già rivela informazioni sul tipo di finitura. Le superfici in ciliegio possiedono un colore scuro, tendente al rossiccio, e splendide venature che arricchiscono qualsiasi stanza. Questo mobile è concepito per una razionale ottimizzazione dello spazio, poiché si sviluppa molto più in altezza che in larghezza ed è l’ideale per riempire una nicchia vuota nella zona kitchen o in quella living.

Curtis Ciliegio

La materia prima principale è il melaminico, garanzia di solidità e stabilità. Lo stesso possiamo dire di Bradley, il cui aspetto semplice e sobrio è perfetto sia per gli ambienti retrò sia per quelli moderni. In questo caso, il prodotto è disponibile nelle versioni ciliegio, larice, bianco e rovere rock, per lasciarti la massima libertà di scelta in base alle tinte dominanti nella tua cucina.

I contenitori per raccolta differenziata in acciaio

Anche l’acciaio, così come il legno, offre numerosi vantaggi nell’ambito dell’arredamento domestico.

Innanzitutto è ottimo per la personalizzazione degli esterni, in quanto resiste bene agli sbalzi di temperatura, all’acqua e all’azione dell’umidità (specialmente se sottoposto al processo della zincatura). Gli articoli realizzati con questo materiale sono impreziositi da un design netto e minimalista, e da rivestimenti lisci, lucidi e levigati. Come provvedere allo smaltimento dei rifiuti e, al tempo stesso, regalare un autentico tocco di classe alla tua dimora!

A tal proposito, che ne pensi di Gimmy2, l’innovativo mobile-pattumiera con secchielli in moplen? La struttura portante è in acciaio verniciato oppure zincato, il che lo rende del tutto adatto agli spazi outdoor. Questo contenitore ti permette di differenziare l’immondizia in maniera rapida ed efficiente, è comodo e anche molto bello da vedere.

Il medesimo discorso vale per Dumpy 32, piccolo ma straordinariamente funzionale, fabbricato al 100% in acciaio con recipienti in polietilene. Si tratta di una soluzione modulare, che consente la massima personalizzazione e si adegua alle case di tutte le dimensioni. Ti segnaliamo, inoltre, l’utilissimo Dustin, a due scomparti ciascuno con un secchio di 60 litri, molto apprezzato per la sua robustezza e per la longevità che lo caratterizza.

Complementi per tutte le esigenze

Finora ti abbiamo descritto alcuni modelli accomunati dallo stesso concept: un mobile che funge anche da pattumiera, contraddistinto da contenitori a scomparsa chiusi da pratiche ante. Un’opzione perfetta per risparmiare spazio, in linea con le norme dell’arredamento moderno e contemporaneo.

Se sei in cerca di un prodotto diverso, tuttavia, dai uno sguardo alle altre forniture di SmartArredo, come Indifferenziato, unico per le sue forme esclusive. L’asta che sostiene i secchielli è in metallo laccato grigio scuro, i particolari sono in sandylex e PVC espanso. L’immagine complessiva è essenziale e originale, priva del superfluo, studiata per valorizzare la tua cucina con un design all’avanguardia.

Ecco anche Alabama, il set di due bidoni in metallo galvanizzato ideali tanto per gli interni quanto per gli esterni. L’apertura con coperchio a pedale rappresenta una vera garanzia di comfort, perché non dovrai nemmeno chinarti per gettare via la spazzatura!

Se hai a disposizione una stanza un po’ più grande prendi in considerazione anche Rubby, con tre bidoni e altrettanti pedali, uno verde, uno giallo e uno marrone per aiutarti a distinguere plastica, carta, vetro ecc. Il metallo con finitura acciaio satinato assicura una notevole eleganza.

(Visited 1 times, 1 visits today)