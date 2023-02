Studio 36, le aree d’intervento in cui lo studio opera

Se hai intenzione di iniziare un progetto edile, affidandoti a uno studio di ingegneri avrai maggiori garanzie che tutto sarà portato a termine nel modo più corretto possibile. Gli ingegneri sono preparati e qualificati per affrontare ogni tipologia di problema edile, garantendo la massima efficienza e precisione nella realizzazione dell’opera. Ma cosa rende così importante lavorare con un professionista? E quali servizi offre? Lo Studio 36, è un team di professionisti con anni di esperienza alle spalle che può aiutarti in diverse operazioni: progettazione architettonica e urbanistica, direzione lavori e sicurezza, progettazione efficientamento energetico, rilievi ed indagine specialistiche ma anche progettazione delle strutture antisismiche… scopriamo nel dettaglio tutti i servizi offerti!

Studio 36, progettazione architettonica e urbanistica

La progettazione architettonica e urbana è l’arte di progettare strutture, quartieri, parchi, paesaggi stradali, piazze, spazi pubblici e altri ambienti costruiti. Implica la creazione di progetti esteticamente gradevoli tenendo conto anche della funzionalità. Ciò include la considerazione di fattori come il flusso del traffico, problemi di sicurezza, impatto ambientale, problemi di accessibilità per le persone con disabilità o mobilità ridotta, strategie di sostenibilità come tetti verdi o pannelli solari per ridurre il consumo di energia o misure di ottimizzazione dell’utilizzo dell’acqua.

Perché è importante?

La progettazione architettonica e urbana gioca un ruolo importante nella creazione di spazi abitativi sicuri e funzionali. Gli architetti sono responsabili della creazione di strutture sicure da abitare, fornendo anche uno spazio abitativo confortevole per coloro che le utilizzano. Gli urbanisti devono considerare fattori come le esigenze di trasporto quando progettano nuove città o quartieri in modo che le persone possano spostarsi facilmente senza fare affidamento su auto o mezzi pubblici. I progettisti devono anche tenere conto di come diversi materiali interagiscono tra loro al fine di garantire l’integrità strutturale nel tempo.

Efficientamento energetico: come rendere la tua casa green, i consigli di Studio 36

Se desideri avere una casa responsabile dal punto di vista ambientale, l’efficientamento energetico è il primo passo da fare. Infatti, la ristrutturazione della tua abitazione può contribuire a ridurre le spese in bolletta e preservare l’ambiente allo stesso tempo. Ecco alcuni consigli per trasformare la tua casa in un luogo più eco-sostenibile.

Grazie all’EcoBonus l’efficientamento energetico è diventato un tema caldissimo negli ultimi anni.

Cambia i tuoi serramenti e porte . Ispeziona i tuoi infissi ed eventualmente sostituiscili con modelli dotati di vetri doppi o tripli per mantenere al caldo l’interno durante i mesi più rigidi, e freddo durante le estati torride. Inoltre, assicurati che le porte siano ben sigillate, in modo che non entri né fumo né polvere nella tua casa.

. Ispeziona i tuoi infissi ed eventualmente sostituiscili con modelli dotati di vetri doppi o tripli per mantenere al caldo l’interno durante i mesi più rigidi, e freddo durante le estati torride. Inoltre, assicurati che le porte siano ben sigillate, in modo che non entri né fumo né polvere nella tua casa. Aggiungi materiale isolante . Per ridurre le dispersioni di calore, assicurati che tutti i muri esterni siano adeguatamente isolati in modo da conservare meglio il calore prodotto dai termosifoni. Un buon isolamento garantirà anche un clima piacevole all’interno della tua abitazione.

. Per ridurre le dispersioni di calore, assicurati che tutti i muri esterni siano adeguatamente isolati in modo da conservare meglio il calore prodotto dai termosifoni. Un buon isolamento garantirà anche un clima piacevole all’interno della tua abitazione. Riduci gli sprechi d’acqua. L’acqua è un bene prezioso, quindi assicurati di non sprecarla! Adotta tecniche come la raccolta delle acque piovane per irrigare il giardino o installare rubinetti con sensori di movimento sul lavandino della cucina o del bagno. Anche se sembrano piccoli accorgimenti possono fare un grande impatto sull’efficienza energetica complessiva della tua casa!

Direzione lavori e sicurezza: di cosa si tratta e perché affidarsi a Studio 36

Quando si tratta di progetti di costruzione, la direzione dei lavori e la sicurezza sono due degli aspetti più importanti da considerare. La direzione dei lavori è essenzialmente un piano di gestione che delinea come il progetto dovrebbe essere organizzato e completato, mentre la sicurezza si concentra sul garantire che tutti i lavoratori siano al sicuro da potenziali pericoli. Non c’è da stupirsi quindi che molte persone scelgano di avvalersi dell’aiuto di uno studio di ingegneria quando hanno bisogno di direzione lavori e servizi di sicurezza. Ma cosa può fare esattamente per te uno studio di ingegneria? Diamo un’occhiata.

Quando si lavora a un progetto di costruzione, è necessario un grande coordinamento per garantire che tutto funzioni senza intoppi. È qui che torna utile la direzione dei lavori. Uno studio di ingegneria come Studio 36 può aiutarti a creare un piano completo per il tuo progetto, che copra tutti gli aspetti come i tempi, le risorse richieste, il budget e altro ancora. Inoltre, possono anche fornire consigli e indicazioni su come gestire al meglio il progetto dall’inizio alla fine.

Redazione a cura di LinkEasy