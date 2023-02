Fermato un uomo per l’omicidio di un 75enne

Un uomo di 52 anni è stato fermato per l’omicidio di un 75enne trovato morto ieri sera in casa a Cagliari. La vittima, Venerato Sardu, è stata trovata senza vita nella cucina della sua abitazione del quartiere cagliaritano di Is Mirrionis. A dare l’allarme era stata la figlia che da ore non riusciva a mettersi in contatto con l’uomo. Per aprire la pota sono intervenuti i vigili del fuoco assieme a un’ambulanza del 118 perché si temeva che potesse avere avuto un malore, ma i soccorritori si sono subito accorti che non era morto per cause naturali.

Sul posto sono subito arrivati i carabinieri e il medico legale, Roberto Demontis, e ha verificato che il pensionato era stato ucciso con un colpo in testa all’interno della cucina. Le indagini sono state molto rapide e già nella notte è arrivato il fermo di un uomo per la morte di Venerato Sardu. Si tratta di Fabrizio Congiu, un 52enne incastrato grazie ai numerosi di impianti di videosorveglianza che hanno documentato le scene in quella zona di Cagliari. Il fermo è stato disposto dal pm Andrea Massidda e l’uomo è stato trasferito nel carcere di Uta.