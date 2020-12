Tutte le idee disponibili sulla piattaforma Fiverr.

Dalla lettura della mano al fumetto personalizzato, passando per la ricerca genealogica. Fiverr ha selezionato alcune delle idee regalo più originali e alternative disponibili sulla piattaforma per arrivare preparati con i regali di Natale anche da remoto. Senza ombra di dubbio il 2020 è stato un anno fuori dal comune: la pandemia di Covid19 ha portato a un cambiamento radicale nell’approccio alla vita. Si pensi solo al progressivo spostamento di molte attività online, non da ultimo (e specialmente in questo periodo) lo shopping. Complice l’avvicinarsi del periodo natalizio, milioni di consumatori in tutto il mondo cominciano a pianificare i propri acquisti in vista dei regali di Natale ad amici e parenti. Tuttavia, considerate le recenti misure restrittive e la necessità di non affollare i negozi fisici, diventa sempre più fondamentale trovare idee regalo alternative che vadano oltre il classico maglione acquistato online. Per questo motivo Fiverr, il marketplace che collega aziende di ogni dimensione con freelance e liberi professionisti altamente qualificati, ha selezionato alcune delle proposte più originali e alternative di regali di Natale digitali per sorprendere amici e parenti. Ecco alcuni esempi:

Ci sono decine di freelance che offrono servizi di personal styling con consulenze online a prezzi modici. Insomma, che sia per l’amica pigra che ha bisogno di consigli per gli acquisti o il cugino fashion victim, questo è decisamente il regalo perfetto. Per quanto riguarda amici e fidanzati il cui regalo perfetto di Natale è sempre difficile da trovare, la soluzione perfetta potrebbe essere una sessione di esport coaching con alcuni dei più famosi gamer al mondo.

Il regalo perfetto per le famiglie che desiderano passare il Natale insieme discutendo dei propri avi potrebbe essere scoprire le origini della propria famiglia attraverso una ricerca approfondita dedicata. Ci sono decine di freelance in grado di ricostruire alberi genealogici anche andando indietro di diversi secoli con ricerche relative alle diverse regioni italiane. Un’altra idea unica e originale potrebbe essere un fumetto personalizzato per stupire. Che si tratti di una caricatura in stile cartoon o di un vero e proprio comic book comprensivo di storia e copertina personalizzata, Fiverr può essere d’aiuto: sulla piattaforma ci sono infatti decine di grafici esperti disponibili a creare fumetti e contenuti personalizzati e su misura per tutti i gusti e stili. Basterà arrivare armati di fantasia e spunti creativi, il resto del lavoro verrà eseguito dal freelance che realizzerà il fumetto. Un piccolo regalo ma di grande effetto se si vuole stupire i propri amici comics geek.

Lettura psichica per scoprire cosa ha in serbo il destino. Che ci si creda o meno, la lettura psichica è un trend sempre più diffuso: scoprire cosa riserva il destino con un’analisi basata sull’uso di capacità percettive permette a molte persone di vivere la propria vita più serenamente. Per gli appassionati della tematica ma anche più semplicemente per la zia curiosa di sapere cosa riserverà il 2021, sulla piattaforma è possibile acquistare diversi tipi di consulenza da parte di esperti in letture psichiche. Dalla lettura della mano ai tarocchi, passando per la lettura della mente: un regalo in grado di lasciare a bocca aperta chi lo riceve.

Negli ultimi anni sempre più persone optano per regali meno materiali in grado di lasciare un ricordo duraturo nel tempo come viaggi ed esperienze da condividere insieme. Considerato però le prospettive incerte dei prossimi mesi, l’ideale per gli appassionati dei doni non materiali è regalare un corso online. Un’idea può essere regalare un pacchetto composto da più lezioni singole ma con focus diversi: yoga, cucina, scacchi e quant’altro. Basterà scegliere la combinazione su misura perfetta: in questo modo anche gli amici e i parenti più esigenti rimarranno soddisfatti.

