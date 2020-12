Scoperti dai carabinieri di Buddusò.

Ieri i carabinieri della stazione di Buddusò, al termine di complesse avviate dopo al querela da un cittadino, hanno denunciato in stato di libertà due persone.

Si tratta di C.D. un allevatore di 29 anni e sua madre G.R. di 62 anni, commerciante, entrambi residenti a Quartu S. Elena e già noti alle forze dell’ordine. I due, tramite un falso account Facebook, hanno messo in vendita sul marketplace il motore di un pick-up per la cifra di 1000 euro. Dopo aver ricevuto il pagamento sulla Postepay intestata alla donna, non lo hanno consegnato, cancellando annuncio e account per far perdere le proprie tracce.

(Visited 825 times, 825 visits today)