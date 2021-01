L’oroscopo del 2021 in gallurese.

Che anno sarà il 2021? Siamo in tanti a chiedercelo insieme alla voglia di metterci alle spalle questo difficile anno. L’Oroscopo del 2021 prova a rivelarci che anno ci attende nella doppia versione in italiano e gallurese.

Ariete

Chi è nato sotto questo segno vivrà un momento di grande ascesa, ma dovrà affrontare ancora alcuni problemi durante l’anno, forse anche economici. Il 2021 ti spingerà a fare scelte importanti. In amore sarai predatore e nella coppia sentirai una voglia crescente di riportare la passione perduta.

Lu beccu

Pa ca l’è natu con chistu signu è arriatu lu momentu di vantagghju mannu, ma deti affruntà calchi prublema, ancu di dinà. Illu 2021 sciuareti cosi beddi e impultanti. Illu amori sareti cacciadori e illa famiglia arai gana di agattà l’amori paldutu.

Toro

Si preannuncia un anno fortunato per chi è nato sotto questo segno. Ma ci sono alcune raccomandazioni da fare. Nel 2021 dovrete stare attenti a non spendere troppo e ad imparare a fare qualche rinuncia. Non siate troppo impulsivi e riflettete un po’ nelle vostre scelte.

Lu Trau

Un annu affultunatu ca l’è natu con chistu signu. Parò ilu duimiliaevintunu non deti spindì a beddhu e rinuncià a calchi cosa. Cilcheti di no esse troppu pricipitosu. Rifrittiti candu sciuareti.

Gemelli

Se siete nati sotto questo segno, è arrivato il momento di fare dei progressi. Giove ci sarà favorevole e vi aiuterà a migliorare. Arriveranno alcune difficoltà, ma degli amici ti aiuteranno. Potrebbe essere l’anno buono per una svolta dal punto di vista sentimentale.

Li cuppioli

Siddhu seti nati suttu a chistu signu, è arriatu lu momentu di avvantagghjavvi in tutti li cosi. Giove vi sarà faurèoli e vi agghjutarà a riguzzulà. Arrearàni li prublemi, ma calchi amicu vi agghjutarà. Chist’annu aggattareti lu amori.

Cancro

Sarà un anno di grande cambiamento per chi è nato sotto questo segno. Sarete però pronti a fare quelle cose che non vi aspettavate e dovrete combattere contro alcune imprevisti in campo finanziario e professionale. La bella stagione vi porterà un amore estivo. Attenti agli invidiosi.

Cancro

Arrearà lu momentu vostru chist’annu. Sareti pronti a fà chissi cosi chi primma no risciati e deti affruntà calchi prublema di dinà e di trabaddhu. D’Istiu agattareti l’amori. Attinzioni a la ghjenti ghjlosa.

Leone

Dovrete evitare i passi azzardati e dovrete imparare a ponderare meglio le vostre scelte, anche sull’amore. In ambito professionale la fortuna è dalla vostra e potrete sfruttare nuove opportunità nella vostra carriera. Concedetevi un viaggio quando arriverà il momento.

Lioni

Cilcheti di non fà calchi passu scantunatu, deti imparà a fà sciuarà bé, ancu pa lu amori. Pa lu trabaddhu la fultuna é da la palti vostra e areti una bona oppoltunitai.

Vergine

Sarà un anno un po’ statico, senza grandi colpi di scena, che non è nemmeno detto che sia un male. Nei primi mesi dell’anno dovrete imparare a vivere alla giornata. Il 2021 sarà più propizio verso la metà anno e la primavera porterà un nuovo amore.

Vèlghini

Lu 2021 è l’annu abbeddu nuiosu pa chissi nati suttu lu signu di la Vèlghini, ma no vidì lu mali in chistu. Illi primeri mesi, deti imparà a subbravviì. Lu 2021 arà più affultunatu dapoi la primma palti di chist’annu e con la primmaera aete puru ill’amori.

Bilancia

La continua ricerca dell’equilibrio perfetto può rivelarsi frustrante e potrà arrivare soltanto dopo aver messo in chiaro i rapporti di forza in campo professionale e sentimentale. Giove vi darà ottimismo per il vostro futuro. Se cercate dei figli il vostro periodo fertile inizia ad agosto.

Bàlancia

La ricilca eterna pa agattà la sirinità po pultà scunsolu e arriarà dapoi aé sciaratu li meddu pa lu trabaddhu e ill’amori. Giove vi darà ottimismu pa lu vostru futuru. Se cilcheti fiddholi , lu vostru mesi è d’austu.

Scorpione

Largo all’amore e ai buoni sentimenti. Chi allaccerà una nuova relazione quest’anno potrà contare su un’unione felice e duratura e per chi invece l’amore l’ha già trovato sarà l’anno perfetto per sposarsi e mettere su famiglia. Sul lavoro imparate ad accontentarvi.

Sculpioni

L’annu di l’amori e li boni sintimenti. Chiddi chi arani agattatu un amori nou, sarani cuntenti pa tutta la vita. Pa chi addhja agattatu l’amori, sarà l’annu pelfettu pa spusassi e fa fiddholi. Pa lu trabaddhu vi deti accuntintà.

Sagittario

Grazie a Saturno e Urano sarà un anno ricco di relazioni proficue e importanti passaggi positivi che vi aiuteranno a maturare e a capire punti di vista diversi. La vostra cerchia di amici si allargherà e grazie a Venere da maggio a luglio avrete un’importante crescita professionale.

Sagittario

Ringraziendi a Saturno e Urano areti cunniscì passoni impultanti; cosi boni chi vi agghjutarà a mittì ghjudiziu e cumprindì li altri. Areti un bé d’amichi e ringraziendi Venere da lu magghju e làmpata arete tantu successu illu trabaddhu.

Capricorno

Stenterete con la partenza dopo un precedente anno particolarmente difficile e alcuni importanti sacrifici economici. Non demordete, perchè la seconda parte del 2021 sarà molto piacevole sia per il vostro lavoro che per l’amore.

Capricorno

Dapoi un annu malu e impultanti sacrifici cu li dinà, taldeti a la paltenzia di lu 2021. No disaminà, palchí a mità annu li cosi andara meddu li trabaddhu e l’amori.

Acquario

È l’anno perfetto per le novità sia professionali, sia per l’amore grazie a Venere. Non indugiate con i vostri ripensamenti, però. Il momento migliore per voi inizierà con la primavera e se sarete capaci potrete mettere davvero le basi per il vostro futuro.

Eàriu

L’annu pelfettu pa li cosi noi pa lu trabaddhu e l’amori, grazie a Venere. No dubiteti cu li vostri pinseri. Lu momentu più bonu è candu arrearà la primmaera e se sareti capaci chissu sarà di bonu acchittu pa lu futuru.

Pesci

Beneficerete dell’influsso di Giove e Saturno dopo un paio di anni faticosi sia sul lavoro che sulla vita sentimentale e personale. Una ritrovata gioia di vivere vi permetterà di approfondire i rapporti con gli altri e negli ultimi mesi dell’anno ci sarà un grande cambiamento sul campo professionale.

Pesci

Cu lu binifìciu di Giove e Saturno, dapoi dui anni mali sia pa lu trabaddhu e pa l’amori, agattareti sirinitai illa ‘ita e umbé di amichi. A la fini di l’annu arai un cambiamentu bonu illu trabaddhu.

