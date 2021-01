Gli ingredienti perfetti per depurarsi dagli eccessi.

Il periodo più temuto dell’anno è arrivato, il periodo delle grandi abbuffate. Quelle di Natale e di Capodanno che tra antipasti, primi, secondi e panettoni danno il colpo di grazia ogni fine anno. E allora tutti pronti a rispolverare le bilance post abbuffate, ma non prima del 7 gennaio con l’ultimo sgarro per l’Epifania che tutte le feste si porta via.

Primo grave errore da evitare è il digiuno. Digiunare non è la soluzione ma bensì l’ideale sarebbe seguire una dieta detox con ricette gustose alla portata di tutti iniziando dalla colazione con una bella spremuta d’arance ricca di vitamine C e B, fette biscottate integrali e marmellata biologica oppure yogurt greco con frutti di bosco o cereali e miele.

La natura ci viene incontro nella dura lotta al recupero della forma fisica post festività. Per il pranzo le verdure di stagione sono i nostri alleati ideali per creare ricette sfiziose ma allo stesso tempo leggere. E allora minestroni di legumi con lenticchie ricche di proteine, fosforo e ferro, ceci, ricchi di fibre e carboidrati e fagioli, nutrienti e ricchi di vitamine. Le vellutate di zucca, broccoli, spinaci e carote accompagnate da tocchetti di pane sono un’altra alternativa purificante e disintossicante. Riso integrale, farro, miglio, accompagnati da verdure al vapore, sono piatti unici, ricchi di fibre che danno senso di sazietà ma allo stesso tempo di leggerezza.

Dal pollo al pesce, la cena detox ideale è composta da carne bianca ai ferri o al forno accompagnata da una bella insalatona con finocchi, carote, mele e arance. Fondamentale per la depurazione dell’organismo è bere molta acqua, almeno un litro e mezzo, due al giorno, possibilmente temperatura ambiente, per idratare e depurare il corpo dagli eccessi di bibite gassate e alcoliche, da evitare rigorosamente. Per gli attacchi di fame fuori pasti, mele, arance e kiwi, prive di grassi e ricchi di vitamine sono ottimi antiossidanti che aiutano la regolarità intestinale e le difese immunitarie. Tante alternative sfiziose per allietare i sensi di colpa dopo giornate di eccessi tra dolci vari, liquori e giochi di società.

