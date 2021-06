I consigli per liberarsi dalle zanzare.

Con i picchi di calore dell’estate si ripresenta il problema delle zanzare, insetti non solo fastidiosi ma implicati anche nella trasmissione di malattie infettive. Ecco un vademecum con i consigli utili per difendersi dalle zanzare e prevenirne la proliferazione.

Nel nostro territorio sono presenti la zanzara comune (Culex pipiens) e la zanzara tigre (Aedes Albopictus). Quest’ultima in particolare può essere vettore di diverse malattie virali, come Chikungunya, Dengue, Zika e altre, diffuse soprattutto nelle zone tropicali. Inoltre, può essere vettore della filaria nel cane. Per evitare tali rischi è importante prevenire la sua diffusione e mettere in pratica alcune semplici regole.

Il primo consiglio è un corretto uso dei repellenti (lozioni, roll-on, spray, braccialetti, salviette e spugnette, creme e gel) registrati come Presidi Medico Chirurgici (PMC) presso il Ministero della Salute o come biocidi. Si possono scegliere anche prodotti a base di estratti vegetali, come eucalipto e geraniolo, mentre i formulati a base di citronella, geranio, lavanda e bergamotto non garantiscono adeguata efficacia. È consigliabile una particolare attenzione al loro utilizzo su donne incinte e bambini di età inferiore a 12 anni.

Altre misure di protezione individuali, per ridurre al minimo le punture delle zanzare sono:

– Indossare abiti di colore chiaro (i colori scuri e accesi attirano gli insetti), con maniche lunghe e pantaloni lunghi quando si è all’aperto;

– Evitare l’uso di profumi e dopobarba, perché attraggono le zanzare;

– Soggiornare in locali con aria condizionata o con finestre dotate di zanzariere;

– In caso di presenza di zanzare all’interno dell’abitazione, utilizzare in modo saltuario prodotti commerciali a base di piretro, i cui componenti si degradano rapidamente dopo che l’ambiente è stato ben ventilato.

Per ridurre la diffusione di zanzare, è necessario eliminare ogni possibile sito di proliferazione, avendo cura di:

– Mettere al riparo dalla pioggia contenitori e vasi che possono raccogliere acqua e trattare periodicamente tombini o pozzi privati con prodotti larvicidi;

– Introdurre in vasche e fontane pesci, che si nutrono di larve di zanzare;

– Eliminare i sottovasi o ricordarsi di svuotarli di frequente;

– Chiudere con coperchi, teli o reti a maglie fini recipienti e bidoni che non possono essere svuotati.

