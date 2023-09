Mondo e-commerce: quali sono i prodotti più venduti online in Italia?

Nell’era del digitale i dati sono incontrovertibili, e mostrano come la popolazione globale si rivolga agli e-commerce per fare shopping, invece che ai negozi fisici. Tale fenomeno ha subito certamente un incremento durante la pandemia, ma è proseguito anche successivamente ad essa, a dimostrazione di quanto risulta qualitativa l’esperienza d’acquisto online. In Italia non si fanno eccezioni da questo punto di vista; gli e-commerce si stanno diffondendo in grandi quantità e declinati in qualunque tipologia di settore, da quello tecnologico fino alla vendita di prodotti per la cura personale, passando per gli orologi da polso.

Il settore del commercio online continua a registrare numeri importanti e lo sviluppo di questo tipo di business stimola la curiosità circa quali siano – oltre agli e-shop di abbigliamento e gadget personalizzabili, indubbiamente tra i più diffusi in rete – gli e-commerce che vendono di più e i relativi settori. Come anticipato, in Italia gli acquisti online sono molto popolari, specie negli ultimi anni. Tuttavia, per mettere ordine a quelli che sono i dati registrati a riguardo, è utile riportare quali sono i prodotti più venduti online in Italia: di seguito un approfondimento.

I dati sul mondo e-commerce in Italia: ecco quali sono i prodotti più venduti online

Grazie al lavoro dei ricercatori e delle ricercatrici dell’Istat, è possibile appurare quali sono i prodotti più venduti online in Italia. Bisogna subito segnalare la percentuale al rialzo tra il 2020 e il 2021 riguardante il commercio di dispositivi elettronici: si è passati dal 27,3% al 34,8%, segnando dunque un +6,5%. Gli utenti si lasciano sempre più andare all’acquisto delle cosiddette tecnologie della comunicazione e dell’informazione (ICT). Tuttavia, è corretto dire che con la conclusione della pandemia c’è stato un leggero decremento della percentuale riportata, con un -2,1% di acquisti online degli apparecchi elettronici nel 2022. Tale dato include sia l’uso privato che quello commerciale e pubblico.

Restando nell’anno solare del 2022, è possibile riportare fedelmente gli altri prodotti più acquistati sugli e-commerce italiani. I capi d’abbigliamento, le scarpe e gli accessori presentano una percentuale del 19,4%, seguendo così il mondo tecnologico per numero di acquisti effettuati dalle persone via web. Successivamente, si piazzano terzi in classifica gli articoli per la casa, i mobili e anche i prodotti per il giardinaggio, raggiungendo una soglia complessiva del 10,3%. Infine, i film e le serie tv riprodotti in streaming o scaricate presentano una percentuale pari all’8,5%.

I dati sulle persone che acquistano online

Oltre a riportare i dati sui prodotti acquistati, è bene anche fare riferimento a quelli incentrati sulle persone che fanno compere via web. Si tratta di percentuali molto alte, poiché nel 2022 è circa il 48,2% della popolazione dai 14 anni in su ad aver navigato in Internet per fare shopping. Ma approfondendo questi dati, c’è da segnalare che a comprare online sono più propensi gli uomini: il 52,4% contro le donne, le quali sono rappresentate da una percentuale pari al 44,4%. Inoltre, coloro che risiedono nel Nord Italia effettuano più acquisti via web rispetto a quelli del centro e del sud. In questo caso si parla del 52,8%, una cifra schiacciante.

Ma lampante lo è anche la percentuale sull’età di chi acquista online: si tratta dei giovani tra i 20 e i 24 anni, con un solido 75,7%. Tuttavia, stando ai dati Istat è possibile riscontrare che dal confronto europeo l’Italia ne esce ancora ridimensionata. Infatti, restando sul segmento il quale comprende gli individui tra i 16 e i 74 anni, si può notare come i tassi di ricorso al commercio elettronico risultano senza dubbio sotto la media EU27. La cifra è davvero importante: negli ultimi 3 mesi, soltanto il 37,3% dei residenti italiani ha fatto shopping online, mentre la media EU27 è del 56,1%.

