Il nuovo birrificio aperto a Olbia.

Ha aperto un grande novità per gli amanti della birra e non solo. Si tratta del birrificio Doppio Malto, che si trova nel Polo commerciale vicino all’aeroporto di Olbia.

Il birrificio composto da due piani si presenta come un vero e proprio open-space, con ampie vetrate luminose, lunghe bancate, tavolini e divanetti in pelle dove potersi accomodare, arredato in stile vintage direttamente dal fondatore del marchio e mastro Birraio Alessandro Campanini.

All’entrata, sulla parte destra del locale, la parete dedicata all’ampio bancone con le 15 proposte di birre artigianali ideate e prodotte dal mastro birraio Campanini. Birre non pastorizzate con massimo 30 giorni di vita, dalle più fruttate a quelle più amare, dalle chiare alle più scure:



Oltre a gustare le birre, il locale mette a disposizione diversi passatempo come biliardini, freccette, un grande biliardo nella sala principale, un’area kids con giochi per i più piccoli e un’area dedicata ad accogliere serate con band e musica dal vivo.

Il locale offre anche un servizio di ristorazione, dove è possibile accompagnare una birra fresca ad hamburger, alette di pollo, fritte, anelli di cipolla, insalate e focacce.

















(Visited 394 times, 394 visits today)