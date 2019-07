Cuccioli abbandonati a Olbia.

Gettati come spazzatura nella periferia di Olbia. In quella calda giornata del 2 luglio, tre cuccioli di cane avrebbero potuto anche morire. I cagnolini sono stati abbandonati in viale Aldo Moro alta. I tre cani sono stati soccorsi e portati alla Lida di Olbia.

Si tratta di due femminucce e un maschietto meticci di futura taglia medio piccola. Fortunatamente le loro condizioni di salute sono buone, ma avrebbero potuto rischiare molto a causa del caldo. “Sicuramente si sono disfatti della cucciolata indesiderata, buttano via la vita ma non sterilizzano perchè è contro natura”, commenta l’associazione Lida di Olbia.

In estate gli abbandoni di animali triplicano, causa la disinformazione sulle sterilizzazioni e la crudeltà. Infatti, la pagina gestita dall’associazione no-profit Lida testimonia casi quotidiani. Per la Lida, provvedere a questi continui abbandoni è difficile e costoso. “Siamo al collasso, abbiamo bisogno di vaccini, dobbiamo portare avanti la profilassi per tutti i cuccioli, è di vitale importanza – commenta l’associazione. Ogni ciclo a noi costa 40 euro, regalate un ciclo per un cucciolo, ve lo chiediamo col cuore in mano”.







