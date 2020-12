Capone (gallinella o baladora) con le noci, per la Vigilia di Natale sarda

Il pesce capone con le noci si prepara pulendo il pesce, lavandolo, tagliandolo a filetti, mettendolo in una teglia con dell’olio, aggiungendo l’uvetta ammorbidita nell’acqua e le noci tritate, quindi cuocendo per 10 minuti. Ecco i passaggi per il pesce capone con le noci.

Gli ingredienti.

Ingredienti per 6 persone:

1,2 kg di pesce capone

1 dl di olio extra vergine di oliva

extra vergine di oliva 8 noci

1 cucchiaio di uva passa , ammollata in acqua

, ammollata in sale

La ricetta.

Dopo aver tagliato a fette il capone, ponetele in una padella capace, sopra un fuoco dolce, irrorate con l’olio, regolate di sale e fate cuocere per circa 10 minuti. Dopo, aggiungete qua e là il trito di noci e acini di uva passa.

Mescolate e rigirate più volte le fette, coperchiate e terminate la cottura (altri 10 minuti).

