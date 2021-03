Johnnie Walker: lo scotch whisky è tra i più richiesti dagli appassionati anche online

Il famoso whisky disponibile anche online.

Negli ultimi anni si sta assistendo ad una vera e propria esplosione di vendite di prodotti enogastronomici in rete. Sono infatti sempre di più gli utenti che si rivolgono agli e-commerce dedicati per portare in tavola numerose eccellenze della tradizione italiana e internazionale.

La composizione della domanda è articolata e vengono ricercati tanto cibi quanto bevande e liquori. Proprio guardando nello specifico all’ambito beverage, va sottolineato come la richiesta di whisky sia tra quelle in maggiore crescita sui canali online.

Le proposte su cui si concentra l’attenzione degli appassionati sono numerose, ma senza dubbio una delle etichette che sta riscuotendo maggior successo è quella del Johnnie Walker, che al giorno d’oggi è tra gli scotch whisky più amati a livello internazionale. Un apprezzamento confermato anche dai numeri: il prodotto, infatti, registra ogni anno una vendita di circa 20 milioni di bottiglie in tutto il mondo.

Naturalmente, un liquore così rinomato andrebbe acquistato rivolgendosi solo a rivenditori affidabili, dove trovare proposte di comprovata qualità. Nel panorama e-commerce, un esempio in tal senso è rappresentato dal portale di Sapori dei Sassi, dove il Johnnie Walker whisky online è presente a prezzi competitivi e in tutte le sue varianti più apprezzate.





Il successo dei portali di prodotti enogastronomici

Al giorno d’oggi l’abitudine di comprare in internet sembra ormai diffusa in praticamente tutti gli strati della popolazione italiana.

Tutti comprano online e, soprattutto, non c’è limite al tipo di prodotto o merce che possono essere acquistati: proprio questa grande varietà di offerta è una delle ragioni che sta decretando il successo degli e-commerce, soprattutto per quello che riguarda quelli enogastronomici.

Acquistare online cibi e bevande, infatti, significa assicurarsi proposte esclusive, difficili – se non impossibili – da reperire nei tradizionali punti vendita fisici.

A questo importante punto di forza si affiancano, naturalmente, anche i prezzi concorrenziali, che garantiscono ai consumatori di risparmiare sulla spesa e portare in tavola prodotti della massima qualità.

Il futuro degli acquisti, insomma, sembra sempre più orientato verso il mercato e-commerce anche nel nostro paese, soprattutto in seguito all'accelerazione nel processo della trasformazione digitale che ha determinato la pandemia di Coronavirus.





La grande varietà Johnnie Walker: un whisky per tutti

Uno dei principali segreti del successo del brand Johnnie Walker risiede nella la capacità della ditta di creare tanti tipi diversi di whisky, pensati per un target davvero molto variegato.

Questo distillato scozzese è uno dei più famosi in tutto il mondo proprio per la sua capacità di venire incontro alle esigenze e ai palati più diversi: sul mercato, infatti, è possibile trovare bottiglie di Johnny Walker dalla più ampia diffusione, così come edizioni limitate e speciali, destinate a veder aumentare il proprio valore nel corso del tempo.

Il tutto, ovviamente, senza mai prescindere dalla qualità assoluta delle materie prime e da un sapore che non teme confronti.

Tra le proposte più apprezzate dagli appassionati ci sono senza dubbio il Green Label e il Gold Label Reserve: il primo è uno scotch invecchiato 15 anni, mentre il secondo si presenta piuttosto leggero al palato, con note dolci e una progressiva fumosità.

Per quanto riguarda le bottiglie dedicate ad occasioni speciali, invece, grande successo ha riscosso e continua a riscuotere il Blue Label 200° Anniversary, un’edizione emessa nel 2020, molto ambita dai collezionisti di tutto il mondo.

