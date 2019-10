Le migliori pasticcerie in Gallura secondo i clienti (2019). LA CLASSIFICA

Le migliori pasticcerie in Gallura.

Riportiamo le migliori pasticcerie presenti in Gallura, cioè quelle strutture che sono state scelte dai viaggiatori a livello locale sulla base di recensioni e opinioni per i dolci freschi o secchi. In base ad una classifica stilata grazie alle recensioni sul sito viaggio Tripadvisor, vi segnaliamo le 5 migliori pasticcerie, escluse Olbia. Queste recensioni e opinioni sono volontarie.

Al 1°posto troviamo Le Dolcezze Napoletane con 498 recensioni. Questa pasticceria si trova in Via Nazionale a Palau.

Al 2°posto si classifica Cafè Pasticceria Orchidea a Cannigione con 158 recensioni.

Al 3°posto Pasticceria Il Cigno Bianco di Golfo Aranci con 115 recensioni.

Al 4°posto Pasticceria Abat Jour a La Maddalena con 64 recensioni.

Al 5°posto Antica Officina del Dolce a La Maddalena con 44 recensioni.

