Le migliori pasticcerie di Olbia secondo i clienti (2019). LA CLASSIFICA

Le migliori pasticcerie di Olbia.

Riportiamo le migliori pasticcerie di Olbia, cioè quelle strutture che sono state scelte dai viaggiatori a livello locale sulla base di recensioni e opinioni per i dolci freschi o secchi. In base ad una classifica stilata grazie alle recensioni su Google, vi segnaliamo le 5 migliori pasticcerie in città. Queste recensioni e opinioni sono volontarie.

Al 1° posto troviamo la Pasticceria Il Viale di via Aldo Moro con 432 recensioni.

Al 2°posto si classifica Caffetteria Pasticceria Tiramisù di via Aldo Moro con 383 recensioni.

Al 3°posto abbiamo Pasticceria scusate il ritardo in via Matilde Serrao con 114 recensioni.

Al 4°posto si trova Panificio Pasticceria Derosas in via Roma con 36 recensioni.

Al 5°posto si classifica L’Accademia in Piazza Etna con 26 recensioni.

