Come realizzare i secondi per offrire una pietanza completa

Le nuove generazioni vivono la vita a ritmi molto più veloci e non hanno il tempo necessario per realizzare grandi pasti durante le ore di pausa pranzo o per cena. Numerose ricerche effettuate negli ultimi anni, infatti, dimostrano come le persone cercano ricette facili da preparare e pasti veloci che possano essere sfiziosi e completi.

In genere, il piatto più realizzato durante la settimana è il secondo, affiancato a verdure e un po’ di carboidrati (pane). I secondi piatti sono chiamati così perché, in genere, sono serviti dopo la prima portata, ma è possibile servirlo anche come piatto principale.

I secondi piatti sono a base di carne, pesce o uova e per realizzare un piatto completo si affianca sempre della verdura, del pane o una minima parte di carboidrati che aiutano a dare la giusta energia per continuare la giornata. Cerca online le migliori ricette di secondi con tanta varietà di cane, per variare il menù settimanale.

Realizzare secondi piatti veloci, economici e completi

I secondi piatti sono quelli realizzati con ingredienti ad alto contenuto proteico, per questo motivo sono sempre inseriti nelle diete e spesso accompagnati da una minima parte di carboidrati. Tuttavia, quando il tempo è poco e bisogna preparare un piatto gustoso da mangiare a cena o durante la pausa di lavoro, è possibile ricorrere a ricette semplici ed efficienti.

I secondi piatti possono essere realizzati anche con pochi ingredienti e, per questo motivo, è possibile ricorrere anche al metodo dello svuota frigo.

Per piatti veloci ed economici, è possibile sbizzarrirsi con la torta salata, l’insalata di lenticchie (da non associare alla carne o al pesce), pancetta con verdure, hamburger di patate e così via.

Secondi a base di carne

La realizzazione di un secondo piatto a base di carne non necessita di barbecue o grandi tecniche di cucina. Si può scegliere di realizzare una semplice e gustosa scaloppina al limone, straccetti di manzo da cucinare a fiamma viva per qualche minuto, delle cotolette alla milanese o un semplice petto di pollo cotto in padella con erbe aromatizzate.

Per realizzare un piatto completo è importante saper abbinare la carne a qualche verdura e non ai legumi che, già da soli, contengono un alto contenuto di fibre e proteine. Le salse sulla carne sono il trucco per rendere la pietanza più gustosa e per ricette più light è possibile scegliere delle salse a basso contenuto calorico.

Come insaporire i secondi piatti

Per gli amanti delle ricette con poche calorie, che prestano attenzione anche alla quantità di condimento, è possibile insaporire i secondi con spezie ed erbe aromatizzate. Le spezie come il pepe, la noce moscata, la paprika, le erbe e il curry sono perfette per insaporire la carne sia prima che durante la cottura.

Per il pesce, invece, è consigliato scegliere delle spezie meno forti come aglio e cipolla già tritati, prezzemolo, origano e anche del basilico.

All’interno dei supermercati, online o nei negozi di drogheria è possibile trovare degli insaporitori per carne e pesce già pronti e mixati, che contengono ingredienti diversi in base al tipo di alimento da condire.