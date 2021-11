Ancora funghi da record in Gallura, il ritrovamento nelle campagne di Monti

La stagione dei funghi in Gallura.

Quella in corso è una stagione ottima per quanto riguarda i funghi in Sardegna. Si moltiplicano le segnalazioni di ritrovamenti di funghi di grandi dimensioni tra i boschi della Gallura.

L’ultimo in ordine di tempo è quello Tomaso Marini, che ha trovato un’Antunna di grandi dimensioni. Meuccio, così lo conoscono in molti, 70enne originario di Calangianus ma da tempo residente a Olbia ha fatto il fortunato ritrovamento ieri, nelle campagne di Monti.

Ma come detto non è il solo: nelle settimane scorse sono stati trovati funghi da record a Calangianus, Priatu e Arzachena a testimoniare di quanto la stagione sia ottima per gli appassionati.

L’Ats però mette in guardia i poco esperti ed ha attivato un servizio gratuito apposito di controllo e certificazione di commestibilità dei funghi e per prevenire eventuali intossicazioni. Il servizio è attivo a Olbia e a Tempio Pausania secondo le seguenti modalità:

Tempio Pausania – apertura al pubblico dalle ore 09:00 alle ore 13:00, il lunedì, mercoledì e venerdì, nei locali al piano terra dell'Hospice in Via Limbara – Tel. 079 – 678333

– apertura al pubblico dalle ore 09:00 alle ore 13:00, il lunedì, mercoledì e venerdì, nei locali al piano terra dell’Hospice in Via Limbara – Tel. 079 – 678333 A Sassari, Alghero e Ozieri riparte il servizio per riconoscere i funghi commestibili