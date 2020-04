La ricetta della ciambella.

Per fare una colazione speciale o uno spuntino anche a casa non c’è niente di meglio che prepararsi una bella torta. Questa è una ricetta semplice, con pochi ingredienti ma che, volendo, può essere arricchita e personalizzata. Ingrediente essenziale per la preparazione del dolce, la ciambella alla ricotta con gocce di cioccolato, è la nostra ricotta fresca di pecora.

Ingredienti per la ciambella: 4 uova, 200 gr di zucchero, 250 gr di ricotta fresca di pecora, 120 di olio girasole, 320 di farina, 100 gocce di cioccolato, 1 bustina di lievito.

Procedimento: la preparazione del dolce non richiede molto tempo. Per questo la prima cosa da fare è imburrare e infarinare lo stampo per la ciambella e accendere il forno a 160/170 gradi. In un recipiente lavoriamo la ricotta con lo zucchero fino ad ottenere un composto omogeneo e spumoso. Aggiungere le uova una ad una e continuare a lavorare. Mettiamo poi l’olio, la farina e il lievito setacciato e mescoliamo fino ad ottenere un impasto omogeneo. A questo punto aggiungiamo le gocce di cioccolato mescolando l’impasto in modo che le gocce si spargano. Versare l’impasto nello stampo. Prima di infornare, se gradite, potete dare una bella spolverata di zucchero sull’impasto ancora crudo così, quando il dolce sarò cotto, sopra si formerà una buonissima crosta di zucchero. Il dolce è pronto in 30/40 minuti. Per essere sicuri che il dolce sia cotto, potete infilare uno stuzzicadenti nel dolce. Se lo stuzzicadenti è asciutto, allora il vostro dolce è pronto.

Come personalizzare la vostra ciambella: l’impasto molto semplice si presta molto ad essere arricchito con altri ingredienti. Potete fare un classico abbinamento arancia e gocce di cioccolato. In questo caso, vi basterà grattugiare la scorza di due arance facendo attenzione a non grattare anche la parte bianca perchè è troppo amara. Un’altra alternativa è quella di aggiungere banana e rum. In questo caso, come prima cosa n una ciotolina dovrete far marinare una banana con un po’ di zucchero, il succo di mezzo limone e due o tre cucchiaini di rum. Marinata in questo modo non si annerirà mentre preparate il dolce. La banana si aggiunge all’impasto alla fine insieme alle gocce di cioccolato senza il rum e il succo.

