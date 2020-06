Le zucchine ripiene di carne.

Ecco la ricetta di un secondo piatto saporito, che si prepara con pochi ingredienti in forno o in padella. Quando si svuotano le zucchine è fondamentale non eliminare completamente la polpa altrimenti le verdure non reggeranno il ripieno.

Ingredienti per quattro zucchine ripiene: 150 grammi di carne macinata mista, 200 grammi di polpa di pomodoro in pezzi, formaggio morbido a scelta, formaggio grattugiato q.b., cipolla per il soffritto.

Procedimento: La prima cosa da fare è svuotare le zucchine. Lasciamo un po’ di margine per non far crollare il ripieno. Condiamole con sale e olio extravergine. A questo punto iniziamo a cuocerle. Possiamo infornarle su una teglia foderata con la carta forno a 180 gradi oppure cuocerle in padella con un coperchio. Anche con la padella possiamo utilizzare la carta forno facendo attenzione che la fiamma non sia troppo alta. Le zucchine vuote devono cuocere per almeno 15-20 minuti. A questo punto iniziamo a preparare il ripieno. In una casseruola iniziamo con il soffritto di cipolla. Aggiungiamo quindi la carne. Raggiunta la doratura, aggiungiamo la polpa delle zucchine tagliata finemente. Infine, aggiungiamo la polpa di pomodoro. È preferibile la polpa in pezzi invece della passata per non rendere il ripieno troppo liquido. A questo punto dobbiamo riempire le zucchine e ultimare la cottura. Riempiamo alternando con sugo e formaggi fino a riempirle. Per finire, spolveriamo abbondantemente con del formaggio grattugiato e inforniamo nuovamente per altri 10-15 minuti. Lasciar raffreddare prima di servire.

