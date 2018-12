L’avviso del Comune rivolto a tutti gli operatori.

Sul sito istituzionale del Comune di La Maddalena è stato pubblicato un avviso rivolto a tutti gli operatori del settore per partecipare alla fiera del turimo, la famosa BIT, che si terrà a Milano dal 10 al 12 febbraio 2019, in qualità di seller presso lo stand prenotato dall’amministrazione.

La BIT, acronimo che sta per Borsa Internazionale del Turismo, è una delle maggiori fiere italiane del settore turistico. Promuove l’incontro tra domanda e l’offerta turistica mettendo in contatto decision maker, buyers, sellers ed esperti del settore provenienti da tutto il mondo. Nel 2018 BIT ha ospitato qualcosa come 46.000 visitatori, 1.300 espositori, oltre 2.000 giornalisti e 500 travel blogger.

Su volontà dell’amministrazione è stato riservato uno stand utile a promuovere le bellezze dell’Arcipelago e l’offerta turistica in generale. Il Comune vuole proseguire, infatti, con l’azione di promozione turistica partecipando ad altre fiere del turismo sia in Italia che all’estero.

