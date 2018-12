Scontro tra auto e moto: in gravi condizioni un 19enne

Impatto violentissimo tra moto e auto.

Gravissimo incidente in moto per un giovane ragazzo di Arborea di soli 19 anni. Andrea Sanna con la sua moto si è scontrato, ieri sera, con una Volkswagen Polo condotta da una donna. Pare che lo scontro sia avvenuto per una mancata precedenza.

La moto ha urtato la fiancata dell’auto ed è finita a 50 metri circa dal luogo dell’impatto. Il 19enne è in gravissime condizioni e si trova nell’ospedale di Oristano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118.

