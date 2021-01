Il Palco della Musica di La Maddalena.

Lo storico Palco della Musica in piazza Umberto I sarà finalmente restaurato. L’intervento per il restauro e la messa in sicurezza del monumento, ha un importo stimato dal Comune in 127.000 euro. Il Palco della Musica, attualmente versa in uno stato di abbandono e necessita di alcuni interventi di recupero e restauro.

Alcuni dei pali in ghisa sono lesionati e altri elementi di sostegno sommitale risultano scardinati e tali da non assolvere più alla loro funzione statica. Per questo motivo, recentemente, ai fini di sicurezza, era stato transennato dal Comune. La promessa mantenuta dalla nuova amministrazione comunale era quella di riqualificarlo e restituirlo alla comunità. In passato sotto il Palco della Musica si organizzavano concerti, suonati sia dalle bande militari che dalle bande civili, ma anche per le feste cittadine. Il manufatto fu realizzato intorno agli anni 40 del Novecento.

