Il palazzo che ospitò la Guardia di Finanza di Olbia.

La struttura rappresenta uno dei palazzi storici del centro vittima dell’incuria e del tempo che passa. A sbarrare l’ingresso di quella che fu l’ex caserma della Guardia di finanza di Olbia, in Corso Umberto, c’è un’immensa fioriera. Le finestre sono murate per evitare che qualcuno possa accedere nello stabile. Ripercorrendo la storia a ritroso, il palazzo ormai fatiscente conserva parecchie curiosità.

Infatti, l’ex comando fu eretto dalle fondamenta del palazzo giudicale. Nei primi anni dell’Ottocento erano ancora visibili i resti della cinta muraria e del palazzo. Ripercorrendo ancora il passato la caserma era intitolata al G.T. Antonio Saba, ucciso il 3 giugno del 1933, Medaglia d’Argento al Valor Militare.

Dal 2011 si parla di una possibile acquisizione comunale dell’immobile per la sede dell’Università. Ai tempi, l’amministrazione comunale guidata da Gianni Giovannelli, annunciò l’intenzione di collegarla al vicino palazzo dell’Olbia Expo per avere un unico stabile del polo universitario. Del suo rilancio se ne parlò, infine, nel 2016, quando l’Agenzia del Demanio concesse l’uso gratuito dell’immobile per 50 anni al Comune di Olbia.

