Cancellati gli Europei di Para-Archery a Olbia.

Niente Europei di Para-Archery a Olbia. La conferma, quasi scontata, è purtroppo arrivata. Dopo lo slittamento al 2021 a causa dell’emergenza coronavirus, gli Europei Para-Archery non si disputeranno.

Il Comitato organizzatore ha comunicato l’annullamento della competizione di Olbia. Cambieranno così anche le qualificazioni per le Paralimpiadi che, invece di disputarsi in Sardegna, si terranno nella gara di Nove Mesto (Cze) che già prevedeva l’ultimo torneo di qualificazione per Tokyo.

Gli europei di Olbia erano, infatti, valevoli per la qualificazione paralimpica continentale. Le Paralimpiadi restano in programma a Tokyo dal 27 agosto al 4 settembre 2021.

