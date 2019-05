Danni alla tubatura, strada di La Maddalena allagata

In corso le riparazioni.

E’ in corso la riparazione di una ingente perdita idrica causata dal danneggiamento della condotta da parte della ditta che sta eseguendo lavori sulle linee elettriche in via Vittorio Emanale. Durante lo scavo è stata lesionato un tratto di tubatura che alimenta il centro storico

L’intervento delle squadre di Abbanoa è stato tempestivo e sta proseguendo senza interruzione con l’obiettivo di limitare quanto più possibile i disservizi e arrivare al ripristino dell’erogazione nel minor tempo possibile. I costi dei lavori saranno addebitati all’impresa che ha eseguito il taglio stradale.

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

