Prime indiscrezioni sulle liste per le elezioni comunali.

Iniziano a farsi sempre più insistenti le voci riguardanti la formazione di un primo soggetto politico che sarà in campo in occasione delle prossime elezioni amministrative di La Maddalena previste per la primavera 2020. Tra i vari nomi in campo, oltre a quello dell’assessore comunale alla Pubblica istruzione Maria Pia Zonca, c’è quello di Andrea Columbano, già assessore della giunta Giudice ed ex presidente dell’Ilvamaddalena.

Secondo quanto riportano le recenti cronache politiche, Columbano avrebbe già raccolto un buon numero di adesioni. Un mix di giovani e uomini di esperienza per concorrere alla carica di primo cittadino. “Si tratta – ha dichiarato – di una possibilità su cui sto lavorando e che mi vede da diversi mesi impegnato in un giro di incontri con tutte le forze politiche e civili maddalenine”.

L’idea è quella di dar vita a un gruppo nuovo “che metta da parte i colori politici e aggreghi le migliori forze della nostra collettività – prosegue Columbano -. Se il mio impegno potrà in qualche modo contribuire a tirare l’isola fuori dal pantano economico in cui si trova sarò ben felice di far parte della partita elettorale che ci aspetta”.

