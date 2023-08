L’omaggio di Metroman a Toto Cutugno.

Metroman, il noto cantante conosciuto per le sue esibizioni a bordo dei mezzi pubblici, prosegue la sua vacanza in Gallura. Nelle scorse ore, ha reso omaggio a Toto Cutugno, il celebre cantante scomparso lo scorso 22 agosto. L’artista ha scelto di onorare il suo ricordo a bordo di una barca, a La Maddalena, coinvolgendo i bagnanti in una vibrante interpretazione collettiva della canzone “L’Italiano“.

Inoltre, stamane, l’influencer ha recuperato un sacchetto di plastica abbandonato nelle acque di La Maddalena. Riguardo a questo gesto, Metroman ha dichiarato: “Ho trovato un enorme sacco di rifiuti nel mare. La Sardegna e La Maddalena meritano un ambiente marino privo di plastica.”

Nella giornata di ieri, invece, il cantante ha deciso di rendere omaggio a Giuseppe Garibaldi visitando la tomba presso l’isola di Caprera. Con questo gesto, l’artista ha voluto ricordare l’eroe dei due mondi e ha rievocato il sogno di un’unità italiana che includeva anche una Corsica italiana.

