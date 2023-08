Telti accoglie la seconda edizione del Premio Isola In…cantata

Il Premio Isola In…cantata a Telti.

Il prossimo 9 settembre a Telti andrà in scena la seconda edizione del Premio Isola In…cantata, organizzato dal comune di Telti. Dopo avere riconosciuto i meriti,non solo artistici di Piero Marras, premiato lo scorso anno, il Comune di Telti ha deciso di attribuire il Premio Isola In…cantata 2023 ai Bertas.

“Si tratta di un premio riservato alle personalità artistiche che hanno saputo tenere alto il nome dell’isola nel mondo e i Bertas da 58 anni sono simbolo di una terra che con eleganza e buon gusto si propone al mondo”, ha detto l’assessore Matteo Sanna, responsabile degli assessorati al Turismo, spettacolo e commercio del Comune di Telti.

Il Premio Isola In…cantata sarà consegnato ai Bertas il 9 settembre durante la serata finale del Concorso Canoro “Premio Vittorio Inzaina“, in realtà fra i Bertas e Vittorio Inzaina esiste un ben più forte legame: “Stavamo registrando Badde Lontana, per una produzione della quale faceva parte anche lui, e alla fine della registrazione, ci chiese di incidere delle voci per la canzone –Welcom to Costa Smeralda-, della quale stava registrando una sua versione, cosa che facemmo con piacere! – dice Mario Chessa -, ci siamo visti spesso a Milano e spesso lo ascoltavamo mentre suonava con la sua orchestra, ne conserviamo un ricordo affettuoso!“.

